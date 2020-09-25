Крупный пожар в отеле в центре Новосибирска попал на видео
Фото МЧС
В Центральном районе Новосибирска произошёл пожар — горит здание гостиничного комплекса; огонь может повредить стоящий рядом мебельный магазин, на месте работают спасатели и скорая.
Спасатели продолжают работать на месте крупного пожара в центре Новосибирска, где загорелся гостиничный комплекс «Император». В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что сигнал поступил вечером 29 сентября. На кадрах видно, что огонь быстро распространяется.
В МЧС прокомментировали, что тушение проходит по повышенному рангу сложности — причина в большом количестве горючих материалов, которые входят в состав каркаса здания.
О жертвах и пострадавших не сообщается, на месте работает скорая помощь. Проезд по участку дороги от Фабричной частично перекрыт.
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