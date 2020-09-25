Крупный пожар в отеле в центре Новосибирска попал на видео

Фото МЧС

В Центральном районе Новосибирска произошёл пожар — горит здание гостиничного комплекса; огонь может повредить стоящий рядом мебельный магазин, на месте работают спасатели и скорая.

Спасатели продолжают работать на месте крупного пожара в центре Новосибирска, где загорелся гостиничный комплекс «Император». В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что сигнал поступил вечером 29 сентября. На кадрах видно, что огонь быстро распространяется.

В МЧС прокомментировали, что тушение проходит по повышенному рангу сложности — причина в большом количестве горючих материалов, которые входят в состав каркаса здания.

О жертвах и пострадавших не сообщается, на месте работает скорая помощь. Проезд по участку дороги от Фабричной частично перекрыт.