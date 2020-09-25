Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Крупный пожар в отеле в центре Новосибирска попал на видео

сегодня 19:56

Фото МЧС

В Центральном районе Новосибирска произошёл пожар — горит здание гостиничного комплекса; огонь может повредить стоящий рядом мебельный магазин, на месте работают спасатели и скорая.

Спасатели продолжают работать на месте крупного пожара в центре Новосибирска, где загорелся гостиничный комплекс «Император». В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что сигнал поступил вечером 29 сентября. На кадрах видно, что огонь быстро распространяется.

В МЧС прокомментировали, что тушение проходит по повышенному рангу сложности — причина в большом количестве горючих материалов, которые входят в состав каркаса здания.

О жертвах и пострадавших не сообщается, на месте работает скорая помощь. Проезд по участку дороги от Фабричной частично перекрыт.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

122737
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39158
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31010
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22999
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22314
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21607
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21026
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября