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Курс евро превысил 92 рубля. Такого не было с 2016 года

сегодня 13:25

Фото pixabay.com

Курс доллара превысил 79 рублей; не исключено дальнейшее подорожание валюты и ослабление рубля.

Курс евро на Московской бирже превысил отметку 92 рубля. Такого не было с 2016 года.

На момент написания новости биржевой курс европейской валюты составил 92 рубля 26 копеек. Курс доллара составляет 79 рублей и 8 копеек. Российский рубль дешевеет на фоне второй волны коронавируса. Также инвесторов отпугивает вероятность введения новой порции санкций в отношении России. Кроме того, против рубля играет и дешевеющая нефть – её стоимость составляет 41,7$ за баррель.

Эксперты не исключают дальнейшего ослабления национальной валюты. Не исключено, что в ближайшее время курс доллара превысит отметку 80 рублей.

Напомним, накануне курс доллара превысил отметку 79 рублей.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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