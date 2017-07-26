Легкомоторный самолёт упал в воду в Нижегородской области, двое погибших: возбуждено уголовное дело
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Обстоятельства и причины катастрофы лёгкого самолёта под Нижним Новгородом устанавливаются; в частности, непонятно, кем приходились друг другу погибшие.
Приволжским СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Основанием стало падение в Волгу легкомоторного самолёта, пишет «Открытый Нижний». Катастрофа произошла 27 сентября в районе Кстово, Нижегородская область – недалеко от Нижнего Новгорода. Из воды был поднят двухместный самолёт, в котором обнаружены трупы мужчины и женщины. Предположительно, погибший является нижегородским предпринимателем Константином Тенцером. Кем ему приходится погибшая – неизвестно.
Напомним, 26 сентября в Иркутской области начато расследование обстоятельств падения в Волгу самолёта – амфибии.
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