LEGO за наклейки: «Пятёрочка» запускает новую акцию

Фото предоставлено торговой сетью «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией LEGO® Россия запустила новую акцию «Встречайся с воображением». Теперь наборы популярного конструктора можно будет приобрести с щедрой скидкой.

Чтобы попасть в мир воображения, достаточно совершать покупки с «Выручай-картой» и собирать электронные наклейки. По условиям акции, за каждые 200 рублей в чеке одна наклейка автоматически начисляется на «Выручай-карту». Баланс наклеек для удобства печатается на чеке, а также его можно в любой момент посмотреть в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка». Кроме того, наклейки можно дарить своим друзьям или близким – сделать это можно также с помощью приложения.

В течение трех месяцев, с конца сентября по конец декабря, гости магазинов могут копить наклейки на понравившийся набор LEGO (LEGO® City, LEGO® Friends, LEGO® DUPLO®, LEGO® Ninjago и LEGO® Creator) или приобрести в итоге их все. Максимальная скидка — 89%.

Помимо специального сайта, где можно ознакомиться со всеми наборами и детально изучить условия акции, торговая сеть разработала мобильное приложение дополненной реальности. В нем пользователю предлагается игра в стиле LEGO , в которой нужно проходить специальные миссии и повышаться свой игровой уровень. За достижение определённых уровней полагаются призы, а также новые игровые элементы.

Кроме того, планируются совместные активности с популярными YouTube-блогерами, а также фотоконкурс в социальных сетях.

«Наши тематические акции с игровой механикой всегда находили большой отклик у наших покупателей. Мы приглашаем всех родителей и детей открыть дверь в мир воображения вместе с наборами LEGO! Надеемся, наша новая акция станет увлекательным приключением для каждой семьи», — отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте lego.5ka.ru