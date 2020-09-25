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Левый берег Новосибирска парализовали многокилометровые пробки

сегодня 21:10

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, видео из группы "Город Обь Онлайн" и скриншот сервиса "Яндекс.Карты"

Новосибирцы весь вечер стоят в километровых пробках на Левом берегу; заторы образовались на мостах и выезде из города.

Левый берег Новосибирска встал в пробках. Большие заторы образовались на Димитровском мосту, переезде Энергетиков и на улице Станционной. Данные о пробках приводит сервис «Яндекс.Карты».

Попасть на Левый берег через Октябрьский мост для автомобилистов тоже затруднительно. По данным сервиса там произошло два ДТП. Пробка начинается с пересечения улиц Восход и Кирова.

Проблемы возникли и на правом берегу. Улица Фабричная оказалась частично парализована, а движение на площади Инженера Будагова почти полностью застопорилось.

Напомним, ранее ДТП остановило движение в Ленинском районе.

Автор:
Денис Калин

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Теги

пробки
новосибирск

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