Лобовое ДТП парализовало движение в Ленинском районе Новосибирска

Фото «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Авария произошла на «Тёщином языке»; есть сообщения о пострадавших.

В Ленинском районе Новосибирска в лобовой аварии сошлись «Газель» и «Девятка». Об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на «Тёщином языке» под путепроводом. Как сообщили очевидцы, лоб в лоб столкнулась грузовая «Газель» и автомобиль «ВАЗ-21099». От сильного удара оба автомобиля получили критические повреждения передней части, а также лишились колёс. Очевидцы также сообщают, что в аварии есть пострадавшие. Их количество, а также характер травм не уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники МВД, МЧС и скорой помощи.

Столкновение привело к значительному затруднению движения на данном участке. Водителей просят быть внимательными и выбирать пути объезда места аварии.



Напомним, ранее пьяный новосибирец угнал у знакомой «Лексус» и устроил массовое ДТП.