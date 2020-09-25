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Масочный режим в Иркутской области сделали бессрочным

сегодня 17:38

Фото pixabay.com

Всего в Иркутской области почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом; режим действует «до исключения угрозы жизни и здоровью граждан».

В Иркутской области действие масочного режима продлили на неопределённый срок. Постановление подписал губернатор Игорь Кобзев.

С инициативой о введении бессрочного масочного режима выступил региональный Ропсотребнадзор. Также в регионе частично сохраняются некоторые ограничения для предприятий. Продлеваются больничные для работающих граждан старше 65 лет до 12 октября.

Всего в Иркутской области в настоящий момент 19 076 случаев заражения коронавирусом, умерли 226 пациентов.

Напомним, в Новосибирской области количество заражённых коронавирусом превысило 13 тысяч человек.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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