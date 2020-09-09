Материнский капитал: направить деньги на обучение детей будет проще
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ПФР упростил распоряжение материнским капиталом на обучение детей; бумажной волокиты станет меньше.
«Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей», — сообщает пресс-служба фонда.
Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.
На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России.
Напомним, выплату в размере маткапитала предлагают ввести для выпускников детдомов в России.
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