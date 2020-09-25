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Минус сто: секрет похудения Максима Фадеева

сегодня 18:22

Фото instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев сбросил больше 100 килограммов; музыкант планирует написать книгу о своём похудении.

Популярный музыкальный продюсер Максим Фадеев похудел более чем на сто килограммов. Поклонники гадают, в чём секрет музыканта.

После похудения Максим Фадеев даже смог залезть двумя ногами в одну штанину своих шорт.

Многие гадают, в чём его секрет. На своей странице в Instagram Фадеев написал, что похудел по собственной методике, не требующей много денег.

В будущем он планирует написать книгу, в который расскажет, каким методами пользовался.

Однако музыкант всё же раскрыл, что похудеть ему помогло употребление большого количества воды. Он пил горячую воду натощак утром, днём и вечером.

Напомним, диетолог назвал продукты, способные остановить облысение и ускорить рост волос.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

шоу-бизнес
диета
похудение

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