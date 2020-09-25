Мощный ливень обрушился на Новосибирск. Смотрим фото ненастного утра

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Местами вместе с ливнем в городе срывался снег; дождь вызвал пробки в городе.

На Новосибирск утром во вторник, 29 сентября, обрушился мощный ливень. Горожанам после солнечного и тихого понедельника пришлось прятаться под зонтиками по пути на работу. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что кое-где в городе вместе с дождём с неба срывался мокрый снег. Выпасть и лечь ему не удалось – всё таяло в каплях дождя.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», уровень заторов в Новосибирске утром 29 сентября составил 6 баллов, что на 2 балла выше, чем в понедельник. Из-за дождя горожанам пришлось встать в пробки. Как прошло это ненастное утро – смотрите в нашем фоторепортаже.













































По прогнозам синоптиков, в Новосибирске дожди задержатся до конца недели. Ожидается и выпадение первого мокрого снега.