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Мощный ливень затопил улицы Новосибирска. Машины поплыли

сегодня 14:44

Фото pixabay.com

Сообщения о затоплении приходят с разных частей города; на этот раз потоп миновал площадь Труда.

Мощный ливень, который обрушился на Новосибирск утром во вторник, затопил улицы города. Видео горожане публикуют в социальных сетях.

В сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о потопе на проспекте Карла Маркса. Потоки воды залили проезжую часть, дождь также подмочил тротуары и ботинки горожан. Также сообщается, что дорога на улице Фадеева полностью скрыта водой.

Не едут, а плывут автомобили под путепроводом на проспекте Димитрова. Переезд буквально превратился в канал. Отметим, что на этот раз мощный потоп помиловал площадь Труда – традиционное место с затруднением движения из-за дождя.

Напомним, мощный ливень обрушился на город утром во вторник, мы сняли 10 ярких кадров того, как это было.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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