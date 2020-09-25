Мухоморами отравились четыре жителя Новосибирской области

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С начала сезона сбора грибов из-за отравления госпитализированы 8 человек; из-за «весёлых грибов», к счастью, никто не умер.

В Новосибирской области четыре человека отравились мухоморами. Такие данные сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Всего в Новосибирской области с начала сезона сбора грибов с отравлением госпитализированы 8 человек. Самый опасный гриб – мухомор – привёл на больничную койку сразу четверых. Семья из трёх человек также попала в больницу из-за отравления целой смесью грибов. Каких именно – врачам установить не удалось. Задержаться на больничной койке пришлось двоим.

Также в Мошковском районе области 12-летний ребёнок попал в больницу, потому что съел свинушки.

К счастью, в этом сезоне от отравления грибами никто не умер.