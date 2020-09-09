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Музыка помешала: барнаулец в наушниках попал под локомотив

сегодня 16:39

Фото pixabay.com

Мужчина шел из магазина рядом с ж/д путями; машинист предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не получилось.

В Барнауле 45-летний мужчина погиб под колёсами локомотива. Сообщение о травмировании человека на железнодорожном перегоне Южный-Штабка поступило в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным транспортной полиции, мужчина шёл из магазина по железнодорожной насыпи и не услышал предупреждающие сигналы локомотива, потому что был в наушниках. Машинист тепловоза предпринял экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, от полученных травм барнаулец скончался.

Напомним, в начале сентября известный новосибирский фотограф Андрей Копалов погиб под колёсами поезда.

Автор:
Надежда Яркова
Журналист

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поезд
наушники
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