«Мы боимся жить рядом с ним»: уголовник угрожает сжечь семью в Новосибирской области

Фото с сайта pixabay.com и видео из группы «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Мужчина поджёг дом в Татарске, а после выхода из СИЗО угрожает сделать это снова; сибиряк держит в страхе семью, которой некуда переехать.

Пьяный сибиряк ночью поджёг дом, в котором находилась семья. Инцидент произошёл год назад, и после освобождения из СИЗО мужчина угрожает повторить события той ночи. Об этом рассказали пострадавшие в группе «Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«В октябре 2019 года, в Татарске, пьяный сосед поджёг мою семью ночью. Причиной стало то, что за несколько часов до этого он прилюдно оскорбил мою мать, посредством чего она вызвала полицию и он получил штраф. Суд в качестве меры наказания дал ему год условно. В данный момент в отношении него проводится судебное заседание по возмещению вреда. С августа этого года он переписал все свое имущества на сына, чтобы не платить ущерб моей семье», – поделилась Елена, которая находилась в доме, когда его поджёг сосед (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, прим. – Сиб.фм).

Она утверждает, что сосед пытается изжить пострадавших и отомстить за то, что оказался в СИЗО.

«После выхода из сизо он неоднократно жаловался на нас во все инстанции, но ему постоянно отказывали из-за отсутствия доказательств. Также он не раз угрожал поджечь нас второй раз. Мы боимся жить рядом с ним, но у нас нет возможности переехать», – написала девушка.

Год назад об инциденте говорили все жители Татарска. Тогда в группе «Татарск – Online» пострадавшая рассказала о произошедшем.

«Сегодня 09.10.2019... проживающий на улице Урицкого в районе швейки, совершил умышленный поджог дома в пьяном состоянии. В доме находились бабушка, мама и дочь. После того как он кинул последнюю бутылку с бензином, он благополучно свалил на тачке ( был пьян за рулём). Его жена стояла у его дома и смотрела на то как горит МОЙ ДОМ, т.е. она сама желала того же что и её муж. Несовершеннолетняя дочь проснулась совершенно случайно и увидела языки пламени в окнах».

К счастью, в прошлый раз никто не пострадал, а дом удалось спасти. Но неизвестно, что произойдёт, если уголовник решит закончить задуманное.

Напомним, 23 сентября в Кузбассе мужчина поджёг машину своей бывшей жены из-за ревности.