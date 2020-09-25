«Мы тут замерзнём с детьми»: в 70 многоэтажных домах Новосибирска отключат воду и отопление в холода

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В Новосибирске, несмотря на только начавшийся отопительный сезон, уже грядут большие отключения; завтра ожидается понижение температуры, а без отопления и горячей воды останутся тысячи жителей района.

В Калининском районе Новосибирска завтра ожидается массовое отключение горячей воды и отопления. Сообщение об этом прислали Сиб.фм местные жители, которых оповестили в ТСЖ. Сигнал поступил от жильца дома на улице Михаила Немыткина.

«Уважаемые жильцы! 30.09.20 с 8-00 до 20-00 будет отключена горячая вода и отопление в связии с ремонтными работами на теплотрассе. О внештатных ситуациях сообщать в аварийную службу», — сказано в сообщении домового чата.

Номер телефона, указанный в сообщении, принадлежит ТСЖ «Солнечный квартал». Сиб.фм попытался связаться с компанией по указанным телефонам и личному номеру руководителя, однако по ним никто не отвечает. Согласно данным Rusprofile, руководит ТСЖ Ирина Черкасова, а среди учредителей указана Татьяна Ганюшина. Как рассказали Сиб.фм местные жители, больше всего их возмущает факт отключения перед сильным похолоданием.

«Мы тут мёрзнем с детьми! Нельзя было начать заранее работы, чтобы не перед самыми холодами? Не факт же, что в 20 часов дадут тепло снова, батареи ещё прогреться должны», — говорит местная жительница.

Стоит отметить, что беспокойство людей имеет под собой основания. Завтра, согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха днём опустится до +2 градусов, а ближе к ночи возможны заморозки до -1 градуса.

Более того, как удалось выяснить Сиб.фм в коммунальных службах, отключение не является плановым. Собеседник уточнил, что процедура была согласована с городской администрацией в пятницу. Ожидается, что волна отключений затронет не меньше 70 домов — речь идёт не только о доме по улице Михаила Немыткина.

Напомним, сегодня Новосибирск затопило из-за ливня.