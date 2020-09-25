На Ипподромской магистрали в Новосибирске бушует пожар: огонь перекинулся с отеля на ближайшее здание
Фотографии ГУ МЧС России по Новосибирской области
В Новосибирске загорелся отель; пожарные активно борются с огнём, улица перекрыта.
Сегодня вечером в Новосибирске загорелся отель "Император", сообщает региональное МЧС. Огонь перекинулся на рядом стоящее здание мебельного магазина. Пожарные сейчас активно борются с огнём.
Сообщение о пожаре на улице Романова поступило в 18:50.
"Наиболее вероятной причиной распространения и активной стадии огня послужили горючие материалы, использованные в качестве отделки наружных стен", — подчеркнули в ведомстве.
На месте сейчас работают силы и средства повышенного ранга пожара. Развёрнут штаб пожаротушения.
По оперативной информации погибших и пострадавших нет.
Также на месте работают сотрудники скорой медицинской помощи.
Отмечается, что съезд с улицы Фабричная на улицу Ипподромская в сторону автовокзала в настоящий момент перекрыт.
Напомним, вчера стало известно, что причиной нескольких смертельных пожаров в Новосибирске было курение.
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