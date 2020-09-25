На Ипподромской магистрали в Новосибирске бушует пожар: огонь перекинулся с отеля на ближайшее здание

Фотографии ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Новосибирске загорелся отель; пожарные активно борются с огнём, улица перекрыта.

Сегодня вечером в Новосибирске загорелся отель "Император", сообщает региональное МЧС. Огонь перекинулся на рядом стоящее здание мебельного магазина. Пожарные сейчас активно борются с огнём.

Сообщение о пожаре на улице Романова поступило в 18:50.

"Наиболее вероятной причиной распространения и активной стадии огня послужили горючие материалы, использованные в качестве отделки наружных стен", — подчеркнули в ведомстве.

На месте сейчас работают силы и средства повышенного ранга пожара. Развёрнут штаб пожаротушения.

По оперативной информации погибших и пострадавших нет.

Также на месте работают сотрудники скорой медицинской помощи.

Отмечается, что съезд с улицы Фабричная на улицу Ипподромская в сторону автовокзала в настоящий момент перекрыт.

Напомним, вчера стало известно, что причиной нескольких смертельных пожаров в Новосибирске было курение.