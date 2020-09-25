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На Родниках перекроют движение транспорта

сегодня 19:12

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Два участка дороги перекроют в Калининском районе на пересечении с Красным проспектом; один из них будет закрыт на месяц.

Временно перекроют два участка дороги по улице Мясникова в Калининском районе в связи с прокладкой тепловой сети. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

​– в период с 11 по 25 октября 2020 года путем закрытия проезжей части на пересечении с Красным проспектом;

– в период с 26 октября по 1 декабря 2020 года путем закрытия проезжей части от пересечения с Красным проспектом до дома № 1 по ул. Гребенщикова.

Водителям напомнили о необходимости внимательно следить за знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения. Также вовремя найти пути объезда.

Напомним, ранее сообщалось, что проезжую часть в районе площадей Труда и Энергетиков сузят на несколько месяцев.

Автор:
Денис Калин

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перекрытие
перекрыли движение

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