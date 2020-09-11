“Набирает обороты”: Асмус вновь снялась в откровенных сценах в новом фильме

Скриншот фильма "Китобой"

Актрису Кристину Асмус раскритиковали за очередную откровенную роль; артистка снялась в фильме “Китобой”.

Кристина Асмус снялась в фильме “Китобой”, в котором вновь участвует в эротических сценах. Пользователи Instagram раскритиковали актрису за очередное обнажение на экранах.

На этой неделе вышел трейлер ленты “Китобой”. В картине Асмус играет девушку из секс-чата. Фильм уже успел завоевать несколько наград на кинофестивалях: за лучшую режиссуру и мужскую роль на “Кинотавре”, главный приз в параллельной программе Мостры на Венецианском кинофестивале.

В картине рассказывается об охотнике с Чукотки, который влюбляется в молчаливую девушку из видео-чата.

Мнения пользователей о сценах Асмус разошлись: “Кристина набирает обороты”, “Видимо больше нечем заинтересовать”, "Опять такую же роль выбрала....думала после стольких критиков в ее адрес, она не возьмется за такую роль...".

В прошлом году Асмус раскритиковали за откровенные сцены в фильме “Текст”.

Напомним, Асмус разозлила Сеть фотографией своей голой дочери.