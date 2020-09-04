«Нагнетается страх по поводу коронавируса»: жена экс-губернатора Новосибирской области Толоконская посетовала на «массовый психоз»

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Врач-инфекционист из Новосибирска Наталья Толоконская считает страхи вокруг ситуации с коронавирусом надуманными; она призывает отказаться от массового психоза в пользу «достойной встречи с вирусом».

Наталья Толоконская, врач-инфекционист и супруга бывшего губернатора Новосибирской области, призвала своих подписчиков не поддаваться массовому психозу из-за коронавируса. Об этом она написала на личной странице в Facebooк.

«Мне очень жаль, что вновь нагнетается страх по поводу коронавируса! Искажённая и во многом неверная информация прошлых месяцев не позволяет ретроспективно оценить, извлечь уроки и провести грамотное сравнение с событиями сентября», — поделилась мнением Толоконская.

По её мнению, рост числа заболевших был предсказуем.

«Огромные масштабы тестирования и должны были выявить много новых фактов инфицирования людей, у здоровых и больных», — написала она.

Толоконская предложила подписчикам сделать выбор между массовым психозом, который неизлечим, и достойной встречей с вирусом.

«Достойная — это когда вы живёте своим умом и когда каждое решение основано на науке и личной ответственности за здоровье, а результат — ваше крепкое здоровье!» — подытожила Толоконская.

Напомним, ранее она раскритиковала тестирование на коронавирус методом ПЦР.