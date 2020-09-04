«Нагнетается страх по поводу коронавируса»: жена экс-губернатора Новосибирской области Толоконская посетовала на «массовый психоз»
Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области
Врач-инфекционист из Новосибирска Наталья Толоконская считает страхи вокруг ситуации с коронавирусом надуманными; она призывает отказаться от массового психоза в пользу «достойной встречи с вирусом».
Наталья Толоконская, врач-инфекционист и супруга бывшего губернатора Новосибирской области, призвала своих подписчиков не поддаваться массовому психозу из-за коронавируса. Об этом она написала на личной странице в Facebooк.
«Мне очень жаль, что вновь нагнетается страх по поводу коронавируса! Искажённая и во многом неверная информация прошлых месяцев не позволяет ретроспективно оценить, извлечь уроки и провести грамотное сравнение с событиями сентября», — поделилась мнением Толоконская.
По её мнению, рост числа заболевших был предсказуем.
«Огромные масштабы тестирования и должны были выявить много новых фактов инфицирования людей, у здоровых и больных», — написала она.
Толоконская предложила подписчикам сделать выбор между массовым психозом, который неизлечим, и достойной встречей с вирусом.
«Достойная — это когда вы живёте своим умом и когда каждое решение основано на науке и личной ответственности за здоровье, а результат — ваше крепкое здоровье!» — подытожила Толоконская.
Напомним, ранее она раскритиковала тестирование на коронавирус методом ПЦР.
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