Не знать проблем с пищеварением: как правильно сочетать продукты

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Тяжесть в желудке, изжога и даже легкая интоксикация – последствия употребления блюда из несочетаемых продуктов; повара знают, как избежать таких последствий.

Шеф-повар Владимир Павлов в эфире радиостанции Sputnik поделился секретами, как избежать попадания в блюдо несочетаемых продуктов. Увы, но от картошки с мясом придётся отказаться: картофельный крахмал, соединяясь с белком, приводит к брожению в желудке. Мясо с тестом медленно усваивается организмом и ведёт к ожирению. Так что лучше вместо картошки подать к мясу овощи или салат. Стоит избегать и потребления мяса с тестом, будь то пельмени или макароны по-флотски.

Не стоит совмещать сыр с томатами, чтобы избежать повышенного отложения солей. Помидоры плюс огурцы – приемлемо, но некоторые витамины разрушаются, впрочем, это некритично.

И снова про картошку. Она плоха не только в сочетании с мясом, но и с томатами, лишая их витаминов и микроэлементов, так что помидоры просто лягут в желудок бесполезным грузом.

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