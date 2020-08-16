Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Не знать проблем с пищеварением: как правильно сочетать продукты

сегодня 22:07

Фото pixabay.com

Тяжесть в желудке, изжога и даже легкая интоксикация – последствия употребления блюда из несочетаемых продуктов; повара знают, как избежать таких последствий.

Шеф-повар Владимир Павлов в эфире радиостанции Sputnik поделился секретами, как избежать попадания в блюдо несочетаемых продуктов. Увы, но от картошки с мясом придётся отказаться: картофельный крахмал, соединяясь с белком, приводит к брожению в желудке. Мясо с тестом медленно усваивается организмом и ведёт к ожирению. Так что лучше вместо картошки подать к мясу овощи или салат. Стоит избегать и потребления мяса с тестом, будь то пельмени или макароны по-флотски.

Не стоит совмещать сыр с томатами, чтобы избежать повышенного отложения солей. Помидоры плюс огурцы – приемлемо, но некоторые витамины разрушаются, впрочем, это некритично.

И снова про картошку. Она плоха не только в сочетании с мясом, но и с томатами, лишая их витаминов и микроэлементов, так что помидоры просто лягут в желудок бесполезным грузом.

Дыня не сочетается вообще ни с чем, хотя как самостоятельное блюдо не только вкусна, но и полезна.

Напомним, 16 августа стало известно, что зелёный чай защищает мозг от заболеваний.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

состояние здоровья

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

122974
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39164
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31078
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23032
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22328
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21624
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21034
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября