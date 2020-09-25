Нечего отдать в залог: что делать малому бизнесу, когда требуется финансовая поддержка
Фото с сайта freepik.com
Эксперты Банка Акцепт рассказали о возможностях малого бизнеса получить кредит, если нет возможности предоставить залог.
Нередко малому бизнесу требуется финансовая поддержка, в том числе банковский кредит. Но большинство кредитов бизнесу предоставляются под залог имущества, которое есть не у каждой компании.
При недостатке собственного обеспечения предприниматели могут рассчитывать на помощь Гарантийного фонда поддержки малого и среднего бизнеса.
Гарантийные фонды входят в Национальную гарантийную систему России, в список организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства и делают кредитование бизнеса более доступным.
Поручительства гарантийными фондами предоставляются по кредитам банков, с которыми они сотрудничают. Большим плюсом является то, что взаимодействие с фондом банк берёт на себя.
Одним из таких банков стал Банк Акцепт. Совместно с Фондом поддержки малого и среднего бизнеса НСО он разработал программу кредитования, позволяющую компаниям малого и среднего бизнеса, не имеющим залогового обеспечения, получить кредит по выгодной ставке от 12,5 % под поручительство фонда, а также собственников бизнеса.
Преимущества:
- Банк Акцепт — один из немногих банков, где сумма кредита без залога — до 10 млн руб.
- Равные условия кредитования для новых и действующих клиентов.
- Для новых клиентов открытие счёта – бесплатно. А также 30 % скидка на расчётно-кассовое обслуживание!
На какие цели выдается кредит?
- На пополнение оборотных средств – до 3 лет.
- На приобретение основных средств – до 5 лет.
Кредитом могут воспользоваться предприниматели Новосибирска и Новосибирской области, ведущие бизнес не менее года.
Финансирование предоставляется в виде кредита или кредитной линии. При сумме кредита свыше 1 млн руб. может быть предусмотрен индивидуальный график гашения, учитывающий сезонность.
Для оформления кредита вы можете оформить онлайн-заявку на сайте или обратиться в один из офисов банка.
Подробности по телефонам: 373-69-54, 373-69-53, 373-69-55 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
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