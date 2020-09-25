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Неожиданную опасность смарт-часов назвали эксперты

сегодня 15:07

Фото pixabay.com

Эксперты указали на критические уязвимости носимых гаджетов; пользователям советуют следить за обновлениями устройства.

Эксперты назвали ключевые опасности смарт-часов и других носимых гаджетов. При взломе устройств злоумышленники смогут получить доступ к чувствительной для пользователя информации.

Основная опасность смарт-часов – низкий уровень их безопасности. Такие девайсы имеют низкий жизненный цикл, обновления, которые отвечают за безопасность хранимых данных и вовсе не выпускаются. Хакеры и другие злоумышленники могут украсть информацию через интернет, а также с помощью технологии Bluetooth. Последняя позволяет установить произвольный вредоносный код и получать полный контроль над системой устройства, также осуществить атаку.

Злоумышленник на основе данных о местонахождении и звонках может узнать пин-код от банковской карты пользователя, пароли и другие данные, что даст ему полный контроль над всеми операциями.

Эксперты рекомендуют регулярно устанавливать и проверять обновления смарт-часов, а также не передавать через них конфиденциальную информацию. Например, не вносить данные банковских карт.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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