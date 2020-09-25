Новая мощная волна снегопада идёт на Новосибирскую область

Фото с сайта pixabay.com и Густаво Зырянова/Сиб.фм

Первый снег выпал в Новосибирске сегодня, 29 сентября; синоптики прогнозируют продолжительные снегопады в начале октября.

Снегопады в Новосибирской области продолжатся в начале октября. Сопровождать снег будут дожди и ветер с порывами до 8-ми метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

30 сентября в регионе сильных осадков не ожидается. Днём воздух прогреется до +8 градусов, а ночью опустится до нуля. Ночью порывы ветра могут достигать 13-ти метров в секунду.

По данным сервиса, снегопады и дожди продлятся в Новосибирской области как минимум два дня. 1 и 2 октября ожидается 7-11 градусов тепла днём, и от +2 до +4 градусов ночью.

Напомним, первый снег в Новосибирске выпал раньше прогноза синоптиков.