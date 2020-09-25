Новое пособие для безработных появится в России: деньги дадут не всем

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Новый проект для безработных запустят в России в ближайшее время; оставшихся без работы обучат бизнесу и дадут им пособие на открытие своего дела.

Минэкономразвития разработал федеральный проект «Вовлечение в предпринимательство» для снижения числа безработных россиян. Нетрудоустроенных граждан предлагают обучать предпринимательству на базе центров «Мой бизнес».

Бесплатное обучение россиян, признанных безработными, будет проходить в специально созданных по всей стране центрах «Мой бизнес», сообщили в Минэкономразвития. По итогам предполагается, что к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тысячи новых бизнесов.

«Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть своё дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров "Мой бизнес" в регистрации и дальнейшее сопровождение», — сообщила директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Размер пособия на открытие своего дела пока неизвестен.

Пилотные курсы запустят в 15 субъектах, среди которых — Смоленская и Владимирская области, Краснодарский и Пермский края, Калининград и Чувашия. По итогам эксперимента проект планируется запустить в масштабах страны.

Напомним, безработным россиянам с детьми предложили выплачивать пособие бессрочно; размер выплат может быть равен прожиточному минимуму на ребёнка.