Новосибирец выплатит более 2 миллионов рублей родителям за погибших в аварии сыновей

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Местный житель устроил смертельное ДТП, сбив двух молодых парней; родители погибших через суд добились компенсации.

Новосибирец устроил аварию, в которой погибли двое пешеходов, и теперь отправится на 3 года в колонию. Инцидент произошёл 26 октября 2017 года. В тот вечер Евгений Огарков был за рулём «Хонды Интегра». Он ехал по Бердскому шоссе в сторону пересечения проспекта Строителей на большой скорости. При появлении помехи — второго автомобиля — он не снизил скорость и сбил двух молодых людей 20 и 23 лет, которые шли в этот момент по обочине дороги. От полученных травм пешеходы погибли. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Огарков свою вину в преступлении не признал. Он пояснил, что наехал на них, но это произошло по вине второго автомобиля, который и нарушил ПДД.

Суд всё равно признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. А также лишил его водительских прав на 3 года.

Также суд удовлетворил иски потерпевших сторон — родителей погибших парней. С виновника взысканы расходы на погребение и компенсацию морального вреда в 1 млн 95 тыс. рублей в пользу одной семьи и 1 млн 204 тыс. рублей — в пользу родителей второго погибшего.

Напомним, пьяный новосибирец угнал у знакомой «Лексус» и устроил массовое ДТП в Первомайском районе.