Новосибирск попал в десятку городов с самыми красивыми для вечерних прогулок улицами

Фото из Instagram mikhail_godin

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 городов, в которых гостям нравится гулять по улицам; Новосибирск — на седьмом месте в списке.

Новосибирск попал в десятку городов с самыми красивыми для вечерних прогулок улицами. Такие данные публикует российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru по результатам опроса пользователей социальных сетей.

Большинство туристов (44.86%) с удовольствием прогуливаются по ночным улицам Санкт-Петербурга. Второе место поделили Ялта и Сочи: 14.02% путешественников совершает вечерний променад по улицам этих курортов. «Бронзу» в рейтинге самых красивых улиц для прогулок по ночам получила Москва — 11.21%.



По данным опроса, туристы также часто в отпуске вечерами и по ночам прогуливаются по улицам Казани (6.54%), Екатеринбурга (3.74%), Новосибирска (1.87%), Самары (1.87%), Владивостока (0.93%) и Ростова-на-Дону (0.93%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске в сентябре высадили 11 тысяч сосен.