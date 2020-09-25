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Новосибирскому театру выделят четверть миллиарда на реконструкцию

сегодня 17:27

Фото из архива Сиб.фм

Проект реконструкции здания бывшего «Пионера» оценили более чем в полмиллиарда рублей; 250 миллионов будет выделено из федерального бюджета.

Министерство культуры Новосибирской области 29 сентября получило подтверждение о выделении из федерального бюджета более 250 млн рублей на реконструкцию здания Новосибирского драматического театра под управлением Сергея Афанасьева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Федеральные средства — 50 млн рублей на 2020 год и более 200 млн рублей на 2021-2022 годы — будут получены регионом из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» в рамках федеральной проекта «Культурная среда». Общая сумма проекта реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» по улице Горького, 52, где и будет располагаться театр Афанасьева, составляет 504 млн рублей. Финансирование осуществляется на паритетной основе из федерального и областного бюджетов.

В ведомстве отметили, что на первый этап реконструкции, которая началась в июле 2020 года, из областного бюджета были выделены 50 млн рублей.

Напомним, владельцы кинотеатров готовятся к повторному закрытию.

Автор:
Надежда Яркова
Журналист

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Теги

реконструкция
бюджет
деньги
Театр Афанасьева

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