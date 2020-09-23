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Новые штрафы для водителей вводят в России

сегодня 16:36

Фото pixabay.com

Изменения в закон вступят в силу с июня 2021 года; размер штрафов составит 500 рублей.

В России планируют ввести новые штрафы для автомобилистов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В МВД разработали новые поправки в ПДД, которые дают основания сотрудникам ДПС выписывать штрафы россиянам.

Водителей накажут за летнюю резину зимой и за шипованную летом. Кроме того, наказание последует за установку шипованных шин только на одну ось.

Раскошелиться придётся и за установку нештатных ксеноновых фар, а также за отключение штатного очистителя фар. Нарушением будет считаться «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».

Пока проект находится на стадии публичного обсуждения. Ожидается, что новые нормы вступят в силу с 1 июня 2021 года. За нарушение будет выписан штраф в 500 рублей.

Напомним, ранее штраф в 4,5 миллиона получила бывшая замминистра здравоохранения Алтайского края за особо крупную взятку.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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