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Новый карантин: в Санкт-Петербурге готовят переводить компании на удалёнку

сегодня 05:37

Фото Pixabay

Санкт-Петербург готовится к переводу сотрудников на удаленку; масочный режим в городе уже продлен до 11 октября.

Губернатор Санкт-Петербурга поручил подготовить предложения о переводе сотрудников на удаленную работу. Александр Беглов отметил, что северная столица должна быть готова к разным вариантам развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции. «ЛенТВ24» сообщает 28 сентября, что заявление было сделано на совещании с членами городского правительства.

"Прошу вас представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений, а также дать такую рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми вы взаимодействуете", — сказал Беглов.

За сутки в России выявлено 8 135 новых случаев COVID-19, из них 237 — в Петербурге. С начала пандемии в городе заболели 42 494 человека, умерли 2 894 пациента, выздоровели 28 810.

"Сейчас петербуржцы возвращаются из отпусков, начался учебный год, приехали на учебу студенты из других городов. При этом начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа. Все это в целом осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями", — говорит губернатор Санкт-Петербурга.

Глава региона отмечает, что масочный режим в Петербурге продлен до 11 октября. Пассажиров общественного транспорта также просят использовать перчатки.

"Каждый день заболевает больше двухсот человек. Наша система здравоохранения справляется с ситуацией, положение сейчас стабильное, но прошу всех, от кого это зависит, чаще напоминать людям о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры", — подчеркнул Александр Беглов.

Напомним, сейчас в Петербурге развернуто более 3,7 тысяч коек для оказания помощи COVID-пациентам.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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