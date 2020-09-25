Один дома: 6-летний мальчик в Новосибирске устроил истерику и напугал соседей

Фото из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

Громкий плач ребёнка напугал жителей Центрального района Новосибирска; оставленный один дома мальчик устроил истерику.

Новосибирские спасатели пришли на помощь ребёнку, который, оставшись один дома, напугался и устроил истерику. Вызов с сигналом о плачущем мальчике поступил от соседей. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

«Днём, в 11:47, на телефон оперативного дежурного МАСС поступили звонки от жителей дома, расположенного на ул. Серебренниковской, практически рядом с аварийно-спасательным отрядом «Центральный». Звонившие сообщили, что в квартире, расположенной на 2-м этаже, слышится громкий детский плач. Ребёнок в истерике подходит к закрытому окну, плачет, говорит, что он один, и зовёт родителей», — рассказали в службе.

Прибывшие на место спасатели обеспечили сотрудникам полиции доступ в квартиру. Для этого спасатели с помощью лестницы поднялись к окну, открыли его и попали в помещение.

Спасатели успокоили ребёнка, а сотрудники отдела полиции принялись разыскивать его родителей.

Шестилетний мальчик в медицинской помощи не нуждался. Скорее всего, он просто испугался, что находился дома без родителей.

Напомним, ранее спасатели вызволили ребёнка из заблокированного авто в Новосибирске.