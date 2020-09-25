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Ольга Бузова получила вызов на бой от девушки - боксёрки

сегодня 21:08

Фото Instagram

Возможно, Бузовой придётся сменить лёд на ринг; ей брошен вызов призёркой чемпионата мира по панкратиону.

Ангелина Семёнова, профессионально занимающаяся боксом и выступающая в разных видах боёв без правил, хочет встретиться на ринге с Ольгой Бузовой. Вызов прозвучал после того, как стало известно, что Бузова станет ведущей боксёрского реалити- шоу. Кроме того, Бузова заявила, что она – боец и готова выйти против профессионального боксёра. Об этом пишет NEWS.ru.

Семёнова как раз и предоставляет возможность Бузовой доказать делом её слова. Как заявил представитель шоу-дивы, Антон Богуславский, он в курсе вызова и Бузова в юности занималась чем-то вроде айкидо. От себя заметим, что как раз айкидо – наиболее спорное единоборство, в нём нет ударной техники и приёмы не направлены на нанесение максимального ущерба оппоненту в кратчайшее время. Многие адепты единоборств вообще отказывают айкидо в этом звании, рассматривая его как некое искусство вроде икебаны или чайной церемонии.

Реакция самой Бузовой на вызов пока неизвестна.

Напомним, 25 сентября стало известно, что Бузова будет вести реалити-шоу про бокс.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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