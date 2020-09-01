Опасную свалку химикатов обнаружили под Барнаулом

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Виновник загрязнений найден; в образовании свалки оказался виновен сотрудник местного аграрного предприятия.

Житель села Новомихайловка под Барнаулом пожаловался в алтайское Минприроды на свалку, расположенную неподалеку от села, сообщает пресс-служба министерства.

Прибывшие специалисты обнаружили, что неизвестные действительно складировали в яму более сотни канистр от пестицидов и других химикатов. По итогам расследования нашли и виновника загрязнения. Им оказался сотрудник одного из аграрных предприятий. По его словам, мужчина просто не знал, куда девать пустую тару.

"Для нашего сельскохозяйственного края образование таких отходов – это очень серьёзная проблема. Их нужно либо термически утилизировать, но это делают только лицензированные организации со специальным оборудованием, либо это нужно вывозить на томский полигон токсичных отходов, там ещё нужно вносить плату за размещение. Менее чем три-пять КамАЗов туда нет смысла вывозить", — пояснил госинспектор регионального Минприроды Виктор Дудин.

В связи с тем, что свалка несла угрозу загрязнения почвы и подземных вод, канистры переместили на склад, где они не представляют никакой опасности. Допустившему нарушение сотруднику предприятия выписали штраф.

Напомним, 1 сентября мэрия Новосибирска потребовала закрыть скандально известный стихийный рынок из-за образовавшейся свалки отходов.