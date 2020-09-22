Осеннее меню для мужчин: врач назвал неожиданный продукт для укрепления потенции и хорошего настроения

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Врач назвал продукт, способный укрепить потенцию и победить осеннюю хандру; публикуем правила выбора и употребления.

Врач назвал продукт, способный укрепить потенцию и побороть осеннюю депрессию. Советы профессора Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, гастроэнтеролога Алексея Буеверова опубликовало агентство «РИА Новости».

Так, врач рекомендует включить в свой осенний рацион творог. По словам Буеверова, он богат питательными веществами, белками, жирами и в меньшей степени — углеводами. Кроме того, в продукте содержатся микроэлементы — кальций, магний, цинк, что способствует укреплению костной ткани и улучшению мужской потенции.

Выбирать творог следует 5–9 % жирности, но съедать его не более 200 граммов в день, так как это очень калорийный продукт.

При этом, лучше съесть меньше, но именно рекомендуемой жирности. Поскольку от обезжиренных молочных продуктов вреда зачастую больше, чем пользы.

Алексей Буеверов пояснил, что в таком случае, во-первых, организм недополучает жир и начинает его сам откладывать, а во-вторых, обезжиренные продукты имеют пресный вкус, поэтому производители добавляют в них сахар и сахарозаменители, а это лишь увеличивает калорийность продукта. Такая пища может нарушить углеводный обмен и спровоцировать развитие диабета в случае генетической предрасположенности.

Гастроэнтеролог посоветовал также обращать внимание в магазинах на надпись «творог» на упаковке. В составе «творожков» и «творожной массы» могут оказаться ароматизаторы или растительный жир.

Напомним, 22 сентября врачи назвали рецепт приготовления «домашней виагры».