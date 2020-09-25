Отопление в Новосибирске не включат до 1 октября

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Подключение отопления к жилым домам Новосибирска должно было завершиться сегодня, 29 сентября; в Сибирской генерирующей компании рассказали, что процесс растянется до 1 октября.

Сроки подключения жилых домов Новосибирска к теплу сдвинулись до 1 октября. Несмотря на то, что почти 99% домов уже отапливаются, на некоторых участках появились проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

«Мы завершаем работы, связанные с подачей теплоносителя жилым домам Новосибирска. По состоянию на вечер, 29 сентября, тепло получили 7 104 дома, что составляет 98,7% от их общего количества в городе», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что все проблемы будут решены к 1 октября.

«Оставшиеся 1,2-1,9% домов и соцобъектов пока не подключены по объективным причинам. Все препятствия для подачи теплоносителя оставшимся объектам должны быть устранены не позднее 1 октября», – написала пресс-служба.

Там также отметили, что в случае отсутствия отопления в доме необходимо обратиться в управляющую компанию. Это касается тех, в чьи дома по графику тепло уже провели.

«Сожалеем, что не все горожане на сегодня получили тепло и делаем все необходимое, чтобы решить эти проблемы как можно быстрее!», – заключили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что в 70 многоэтажных домах Новосибирска отключат воду и отопление.