Передача Кучерова помогла клубу «Тампа-Бэй» завоевать Кубок Стэнли

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Игра завершилась со счетом 2:0; четверо россиян впервые в истории стали обладателями престижного трофея.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй» Лайтнинг» победил «Даллас Старз» в шестом матче и завоевал Кубок Стэнли, главный хоккейный трофей современности. Игра завершилась со счётом 2:0.

«Тампа» выиграл серию у «Далласа» со счётом 4:2. В предыдущий раз клуб добивался такого успеха в далёком 2004 году.

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Поинт и Блэйк Коулман. Россиянин Никита Кучеров заработал балл за результативную передачу. В составе «Тампы» обладателями Кубка Стэнли стали Андрей Василевский, Никита Кучеров, Александр Волков и Никита Сергачев.

Напомним, накануне ХК «Сибирь» победил «Автомобилист» из Екатеринбурга — 6:4.



