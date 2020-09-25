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Первый снег пошёл в Новосибирске

сегодня 11:11

Фото pixabay.com

Первый снег пошёл в Новосибирске 29 сентября; из-за плюсовых температур он сразу тает.

В Новосибирске утром 29 сентября выпал первый снег. По прогнозу синоптиков, похолодание в сибирской столице продлится ещё два дня.

Как ранее писал Сиб.фм, метеорологи пообещали новосибирцам как минимум два снежных дня. Дожди, переходящие в снегопад, будут идти 30 сентября и 1 октября. Осадки будут сопровождаться заморозками и сильным северным ветром.

Напомним, утром во вторник новосибирцы попали под сильнейший ливень.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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