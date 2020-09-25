Первый снег выпал в Новосибирске 29 сентября
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Во вторник, 29 сентября, в Новосибирске выпал первый снег; белые хлопья быстро таяли из-за плюсовой температуры.
Первый снег прошёл сегодня, 29 сентября, в Новосибирске. С утра на город обрушился сильный ливень, который постепенно перерос в снежные хлопья.
Впрочем, на листьях деревьев и газонах снег продержался недолго — из-за плюсовых температур он быстро таял.
В ближайшие два дня — 29 сентября и 1 октября — синоптики обещают новосибирцам продолжение снегопадов. Кроме осадков, горожан ждёт сильный ветер и заморозки.
Напомним, утренний снег с дождём привёл к огромным пробкам в Новосибирске.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают