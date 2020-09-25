Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Первый снег выпал в Новосибирске 29 сентября

сегодня 12:54

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во вторник, 29 сентября, в Новосибирске выпал первый снег; белые хлопья быстро таяли из-за плюсовой температуры.

Первый снег прошёл сегодня, 29 сентября, в Новосибирске. С утра на город обрушился сильный ливень, который постепенно перерос в снежные хлопья.

Впрочем, на листьях деревьев и газонах снег продержался недолго — из-за плюсовых температур он быстро таял.

В ближайшие два дня — 29 сентября и 1 октября — синоптики обещают новосибирцам продолжение снегопадов. Кроме осадков, горожан ждёт сильный ветер и заморозки.

Напомним, утренний снег с дождём привёл к огромным пробкам в Новосибирске.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Новосибирская область
снег

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

121276
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39105
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30603
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22823
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22238
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21535
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20963
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября