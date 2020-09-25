Пластика, фотошоп или реальность: экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушек» показала свою грудь

Фотографии из аккаунта m.a.s.h.a._z социальной сети Instagram

Пикантный снимок Мария Зубкова опубликовала в соцсети; комментаторы отметили, что грудь девушки уже достигла пятого размера.

Экс-супруга Андрея Григорьева-Аполлонова 34-летняя Мария Зубкова опубликовала пикантную фотографию в своём аккаунте Instagram. По словам девушки, снимок сделан во время отдыха в бане.

На снимке Зубкова предстала перед подписчиками в эффектном купальнике и довольно эротичной позе.

Фанаты отметили красивую фигуру девушки, а также заинтересовались, каким образом ей удаётся поддерживать такие «sexy формы» после рождения уже третьего ребёнка. Девушку буквально засыпали лайками и комплиментами.

«Кайф», — написала под постом Зубковой Анна Семенович.

Особое внимание подписчиков привлекла грудь Зубковой. Многие написали о том, что она достигла уже пятого размера, благодаря чему фигура девушки смотрится особенно привлекательно.

Григорьев-Аполлонов и Зубкова регулярно общаются, что подтверждается совместными фотографиями в социальных сетях. Они поддерживают тёплые дружеские отношения и постоянно поздравляют друг друга с торжественными датами, несмотря на то что давно не живут вместе.

Напомним, 27 сентября Гвинет Пэлтроу обескуражила фанатов фотографией своего полностью обнажённого тела.