Погода в Новосибирске на 29 сентября: страшный ветер, ливень и мороз

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Сегодня в Новосибирске будет очень сильный дождь; также ожидается усиление ветра.

Во вторник, 29 сентября, в Новосибирске будет дождливо и очень ветрено. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. В первой половине дня будет сильный ливень — до 6 мм. Также возможно резкое понижение температуры до -2 градусов днём.