Погода в Новосибирске на 29 сентября: страшный ветер, ливень и мороз
Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм
Сегодня в Новосибирске будет очень сильный дождь; также ожидается усиление ветра.
Во вторник, 29 сентября, в Новосибирске будет дождливо и очень ветрено. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. В первой половине дня будет сильный ливень — до 6 мм. Также возможно резкое понижение температуры до -2 градусов днём.
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