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Полезные для укрепления иммунитета продукты назвали в Роспотребнадзоре

сегодня 14:56

Фото pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как укрепить иммунитет; полезные осенние ягоды и другие продукты назвали эксперты.

Как укрепить иммунитет полезными продуктами, рассказали специалисты Роспотребнадзора, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Осенние ягоды

Так, рекомендуется запасаться клюквой, облепихой и брусникой.

По словам специалистов, эти ягоды содержат комплексы витаминов, микро- и макроэлементы, флавоноиды и другие полезные вещества.

Полезный рацион

Также отмечается, что в осенний рацион для укрепления иммунитета полезно включить лук, чеснок, тыкву, лимон и мёд.

Ранее Сиб.фм приводил советы новосибирских медиков по укреплению иммунитета.

Напомним, 31 августа диетолог назвала вредные для иммунитета продукты.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Роспотребнадзор
советы
иммунитет
рекомендации
ягоды
полезные продукты

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