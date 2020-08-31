Полезные для укрепления иммунитета продукты назвали в Роспотребнадзоре
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как укрепить иммунитет; полезные осенние ягоды и другие продукты назвали эксперты.
Как укрепить иммунитет полезными продуктами, рассказали специалисты Роспотребнадзора, сообщает издание «Подмосковье сегодня».
Осенние ягоды
Так, рекомендуется запасаться клюквой, облепихой и брусникой.
По словам специалистов, эти ягоды содержат комплексы витаминов, микро- и макроэлементы, флавоноиды и другие полезные вещества.
Полезный рацион
Также отмечается, что в осенний рацион для укрепления иммунитета полезно включить лук, чеснок, тыкву, лимон и мёд.
Ранее Сиб.фм приводил советы новосибирских медиков по укреплению иммунитета.
Напомним, 31 августа диетолог назвала вредные для иммунитета продукты.
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