Пошла встречать мужа и пропала: пенсионерка двое суток просидела в заброшенном колодце

Фото МВД по Алтайскому краю

Почти двое суток пенсионерка провела в яме с водой без сна и еды; пропавшую женщину нашёл полицейский.

«Полицейские Алтайского края спасли женщину, которая почти двое суток провела в заброшенном колодце. Поздним вечером она не смогла дозвониться до мужа и пошла его встречать. В темноте она заблудилась и не заметила заброшенного колодца, в который и упала. Увидеть его было сложно, поскольку участок сильно зарос травой, а старые доски, которыми была накрыта яма, сильно прогнили от времени», — рассказали в пресс-службе областного МВД.

Почти двое суток пенсионерка провела в яме с водой. Всё это время женщину искали десятки людей и местная полиция. Также к поискам подключилась и группа полицейских из регионального управления МВД. Один из сотрудников уголовного розыска, майор полиции Александр Никифоров, наткнулся на угасающий фонарь, который перед падением обронила 66-летняя сельчанка. С помощью верёвок женщину подняли из 5-метровой ямы. К счастью, при падении она травм не получила. А спасшего женщину полицейского намерены поощрить.

Напомним, подросток из Новосибирской области пропал в Омской деревне – его ищут уже два месяца.