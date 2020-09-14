Пособие 10000: власти выделили средства на новое пособие для детей
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На детские выплаты выделено более 2 млрд рублей; деньги направят в 36 регионов.
В России 36 субъектов получат дополнительные средства на выплату пособий многодетным семьям. В регионы направят 2,58 млрд рублей.
Премьер-министр РФ подписал соответствующий указ. Дополнительное финансирование понадобилось из-за увеличения числа получателей данного вида помощи.
Пособие положено малоимущим семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Размер выплаты в среднем составляет 10,4 тысячи рублей. Деньги платят до достижения ребёнком трёх лет.
В 2020 году на финансирование этой помощи всего направят 50,16 млрд рублей.
Напомним, в сентябре кабмин также выделял средства на выплату этого пособия восьми регионам.
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