Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пособие на детей от 3 до 7 лет: нужно ли подавать заявление заново при переходе на карту «МИР»

сегодня 12:39

Фото pixabay.com

С 1 октября детские пособия и выплаты будут перечислять только на карту «МИР»; что делать, если в заявлении были указаны реквизиты другой карты?

Если выплаты были одобрены задолго до 1 октября, то подавать заявление заново из-за смены реквизитов не нужно. Достаточно предоставить новые реквизиты в соцзащиту.

Почти все государственные выплаты из бюджета страны, такие как пособия, зарплаты, пенсии, с 1 октября должны в обязательном порядке перечисляться на карту «Мир». Ранее срок перехода был установлен 1 июля 2020 года, но из-за коронавируса Центробанк продлил его до октября 2020 года.

При этом если пособие перечисляется на сберкнижку, то ничего переоформлять не нужно. Речь идёт только о банковских счетах, привязанных к карте другой платёжной системы.

Напомним, пенсионерам продлили срок перехода на карты «Мир».

Автор:
Олеся Сметанникова

0

Теги

пособия
банковские карты

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

121276
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39105
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30603
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22823
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22238
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21535
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20963
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября