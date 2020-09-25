Пособие на детей от 3 до 7 лет: нужно ли подавать заявление заново при переходе на карту «МИР»

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С 1 октября детские пособия и выплаты будут перечислять только на карту «МИР»; что делать, если в заявлении были указаны реквизиты другой карты?

Если выплаты были одобрены задолго до 1 октября, то подавать заявление заново из-за смены реквизитов не нужно. Достаточно предоставить новые реквизиты в соцзащиту.

Почти все государственные выплаты из бюджета страны, такие как пособия, зарплаты, пенсии, с 1 октября должны в обязательном порядке перечисляться на карту «Мир». Ранее срок перехода был установлен 1 июля 2020 года, но из-за коронавируса Центробанк продлил его до октября 2020 года.

При этом если пособие перечисляется на сберкнижку, то ничего переоформлять не нужно. Речь идёт только о банковских счетах, привязанных к карте другой платёжной системы.

Напомним, пенсионерам продлили срок перехода на карты «Мир».