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Пособия на детей 3-7 лет

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Пособие на детей от 3 до 7 лет: обязательно ли оформлять карту «МИР» для получения выплат

сегодня 15:24

Фото pixabay.com

С 1 октября пособия и выплаты будут перечислять только на карту «МИР»; родители детей спрашивают, касается ли нововведение пособия на детей с 3 до 7 лет.

В соцсетях развернулся спор вокруг пособия на детей от 3 до 7 лет: нужно или нет переводить его на карту «Мир».

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к нормативно-правовым актам:

1. Это пособие выплачивается в соответствии с Указом Президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

2. Согласно изменениям от 25 июня 2020 года, перечень выплат, которые в обязательном порядке перечисляются на карту «Мир», будет дополнен пунктом:

«5.Выплаты, установленные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 “О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации” и Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. N 199 “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

А это и есть президентские выплаты на ребёнка и пособия на детей от 3 до 7 лет. То есть оформлять карту всё-таки нужно.

Карта «Мир» оформляется быстро и бесплатно, но лучше заранее её оформить и предоставить данные в соцзащиту.

Если выплаты уже были, то подавать заявление заново из-за смены реквизитов не нужно. Достаточно предоставить новые реквизиты в соцзащиту.

При этом если пособие перечисляется на сберкнижку, то оформлять карту «Мир» не нужно. Речь идёт только о банковских счетах, привязанных к карте другой платёжной системы.

Напомним, пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет в следующем году планируют увеличить.

Автор:
Олеся Сметанникова

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