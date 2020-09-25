Пособия на детей: 30 сентября заканчивается приём заявлений на коронавирусные выплаты

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Около 1 % россиян пока ещё не получили выплаты на детей, положенные в качестве меры поддержки в период коронавируса; последний шанс подать заявление будет 30 сентября.

Семьи, которые ещё не подали заявления на выплаты на детей до 3 лет и на детей от 3 до 16 лет, вправе обратиться с заявлением по 30 сентября 2020 года включительно.

По сообщению Минтруда, предусмотренные указом президента РФ Владимира Путина выплаты осуществлены на 27,4 млн детей на сумму 274,7 млрд рублей. Это примерно 99 % от всех семей, имеющих право на получение единовременной помощи в период коронавируса.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть подано в форме электронного документа через портал госуслуг либо лично в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, а также в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, с 1 октября детские пособия и выплаты будут перечислять только на карту «МИР».