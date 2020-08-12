«Потрясающая природа на Алтае»: Николай Басков отдыхает на Телецком озере
Фото из Instagram Николая Баскова
Российский певец Николай Басков проводит отпуск на Алтае; артист восхищается потрясающей местной природой.
Золотой голос российской эстрады, певец Николай Басков отдыхает на Алтае. Накануне он опубликовал фото, сделанные на Телецком озере и в селе Онгудай.
«Невероятно потрясающая природа на Алтае», — написал под снимком исполнитель.
На видео с Телецкого озера певец вновь признался в любви местной природе: «Я в восторге от сказочного Алтая».
Напомним, ранее на Алтае побывала политик Ирина Хакамада.
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