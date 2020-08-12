Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Потрясающая природа на Алтае»: Николай Басков отдыхает на Телецком озере

сегодня 12:37

Фото из Instagram Николая Баскова

Российский певец Николай Басков проводит отпуск на Алтае; артист восхищается потрясающей местной природой.

Золотой голос российской эстрады, певец Николай Басков отдыхает на Алтае. Накануне он опубликовал фото, сделанные на Телецком озере и в селе Онгудай.

«Невероятно потрясающая природа на Алтае», — написал под снимком исполнитель.

На видео с Телецкого озера певец вновь признался в любви местной природе: «Я в восторге от сказочного Алтая».

Напомним, ранее на Алтае побывала политик Ирина Хакамада.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Республика Алтай

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

121276
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39105
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
30603
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
22823
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22238
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21535
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
20963
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября