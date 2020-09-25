Пожар в новосибирской гостинице: владельца судили за нарушение техники безопасности и подделку духов

Коллаж Сиб.фм

В гостинице в центре Новосибирска сегодня произошёл крупный пожар. Спасатели сумели в течение нескольких часов ликвидировать открытое горение. Сиб.фм узнал, что владелец гостиницы — бизнесмен из Дальнего Востока, а там ранее он имел проблемы из-за подделки товарных знаков и пожара на его предприятии, где также пострадал человек.

Владелец гостиничного комплекса «Император» на улице Романова, где 29 сентября произошёл пожар, ранее неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения. Как узнал Сиб.фм, руководителем ООО «Империя», которой и принадлежит гостиница, Титал Шамоян. Это указано в договоре на аренду, который размещён на официальном сайте гостиничного комплекса. Там же указано, что хотя бизнес Шамояна зарегистрирован на улице Романова в Новосибирске, банковские счета его находятся в Хабаровском крае. Сам бизнесмен является уроженец небольшого села Мргашат Октемберянского района Республики Армения.

Стоит отметить, что дальневосточным счетам есть объяснение. Как выяснил Сиб.фм, у Титала Шамояна в Комсомольске-на-Амуре был свой торговый центр под названием «Майский» общей площадью чуть больше 1000 квадратных метров. В материалах дела Арбитражного суда Новсибирской области сказано, что в 2017 году разгрузочной станции ТЦ произошёл неприятный инцидент. Как и в случае с гостиницей, там случился пожар. В результате этого пострадала одна из арендаторов ИП Диана Аксютина.

Женщина не поверила, что пожар мог произойти просто так, хотя по документам она арендовала полностью безопасное и исправное помещение. В связи с этим Диана Аксютина обратилась в суд с требованием взыскать почти 2 млн рублей компенсации.

Была проведена экспертиза, которая показала — складское помещение было построено с грубыми нарушениями техники пожарной безопасности (речь шла о легковоспламеняющихся материалах, которые, к слову, мешали спасателям тушить сегодняшний пожар в гостинице). Суд удовлетворил требование пострадавшей, а две апелляционные жалобы бизнесмена — нет.

Стоит отметить, что в материалах дела указаны идентичные ИНН, ФИО, ОГРНИП и ОГРН, что свидетельствует о том, что речь идёт именно о владельце гостиницы «Император» в Новосибирске.

Титал Шамоян не меньше десяти раз был участником судебных разбирательств. Во всех, кроме одного, бизнесмен был ответчиком. По большей части они касались нарушения авторских прав или незаконное использование товарных знаков. Один из примечательных процессов проходил ещё в 2016 году, и связан он с тем же самым ТЦ «Майский» в Комсомольске-на-Амуре. Тогда истцом выступило местное УМВД. Сотрудники полиции обратили внимание, что на территории центра продавались странные духи.

Титал Шамоян. Фото: соцсети

В ходе экспертизы выяснилось, что этикетка «Шанель» на самом деле не говорит о том, что парфюм был произведён в Европе — она оказалась подделкой. Более того, правоохранительные органы пришли к выводу, что товар имел «признаки контрафактности», узнал Сиб.фм из материалов дела. Суд признал Титала Шамояна виновным и обязал выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Все 19 флаконов поддельного парфюма уничтожили.

Примечательно, что правонарушения на этом не прекратились. Тогда же УВМД выиграло суд по делу о продаже поддельных духов «Лакост». Суд потребовал уничтожить все 45 единиц «элитного» парфюма и выплатить компенсацию в 73 тысячи рублей.

Это лишь малая часть судов и неприятных инцидентов, в которых был замешан владелец новосибирской гостиницы. Сейчас в соцсетях и на сайте комплекса сказано, что он временно закрыт по техническим причинам. Станет ли прошлое бизнесмена с не самым гладким прошлым и пожаром за спиной поводом для проверки бизнеса в Новосибирске — неизвестно.