Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске признан лучшим в стране

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске получил награду в Москве; он признан лучшим проектом ГЧП в сфере здравоохранения в РФ.

Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии «РОСИНФРА 2019» с проектом по строительству объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске. Награда вручена в Москве министру экономического развития региона Льву Решетникову, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», проходящего в эти дни в Москве, состоялась церемония вручения премии «РОСИНФРА 2019». Наш регион стал лауреатом в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере здравоохранения» с проектом по строительству объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске.

«Государственно-частное партнёрство – это возможность привлечь инвестиции и в развитие инфраструктуры. Новосибирская область в авангарде в сфере ГЧП, мы постоянно ищем новые инструменты и механизмы. Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске – первый проект в рамках 224 ФЗ в сфере здравоохранения среди регионов РФ. Он стал примером для всех других регионов страны», – отметил, комментируя полученную премию, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Национальная премия «РОСИНФРА» – единственная в России премия в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнёрства. Премия проводится с 2013 года Национальным Центром ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ, Деловой России, Торгово-промышленной палаты и Агентства стратегических инициатив. Главная задача премии – определение ключевых тенденций развития инфраструктуры в Российской Федерации и тиражирование лучших практик государственно-частного партнёрства. Премия позволяет оценивать компетенции и опыт участников ГЧП, охватывает все отрасли, в которых на сегодняшний день применяются механизмы государственно-частного партнёрства.

В этом году на премию поступило 107 заявок, свои предложения направили около 30 субъектов РФ. Награды вручены в 16 номинациях: среди них – лучшие проекты в транспорте, ЖКХ, здравоохранении и других отраслях социальной сферы.

Напомним, крупнейшую из семи поликлиник в рамках государственно-частного партнёрства построят в самом густонаселённом районе Новосибирска.