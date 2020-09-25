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Путин заявил о продлении стимулирующих выплат врачам до января следующего года

сегодня 20:28

Фотографии с сайта kremlin.ru и Густаво Зырянова / Сиб.фм

Стимулирующие выплаты врачам решено продлить; Владимир Путин сделал соответствующее заявление.

Стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, решено продлить до января следующего года. Об этом заявил Владимир Путин на сегодняшнем заседании правительства.

Деньги за непосредственную работу с больными коронавирусом пациентами получают врачи и водители скорой помощи, средний медицинский персонал, фельдшеры и медсёстры, врачи общей практики, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи.

Напомним, сегодня заявили об увеличении пособия на детей со следующего года.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

выплаты
путин
медики
коронавирус
заявление

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