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Ребёнка нужно защищать:как быстро прекратить школьную травлю

сегодня 21:35

Фото pixabay.com

Школьные годы чудесные – только в старой советской песне, для многих они превращаются в кошмар;многие школьники подвергаются буллингу, то есть травле.

Психолог Людмила Петрановская опубликовала в своём Instsgram пост, посвящённый проблемам школьной травли. По мнению Петрановской, родители часто напрасно перекладывают тяжесть разрешения ситуации на плечи самого школьника. Более того, во всех «стимулирующих» самостоятельность фразах ребёнок слышит, что его никто не будет защищать и никому нет дела до его проблем.

Родителям школьника, подвергшегося травле, необходимо избегать как проявления равнодушия, так и агрессии. Гораздо важнее найти взрослого, чей авторитет для школьников весом и непререкаем. Стоит обратиться к нему за помощью, и он умело пресечёт травлю, за что ваш собственный ребёнок будет благодарен в первую очередь вам.

Напомним, 21 сентября новосибирский минобр пояснил, сколько времени учащиеся должны тратить на домашнее задание.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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